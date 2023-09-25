«Звоню в посольство, 3 ночи, трубку не берут». Криштоф — о возвращении жены из России

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о возвращении жены из России.

«Мы не планировали, что жена будет рожать в России. Мы с женой пошли на последний приём к врачу перед тем, как она должна была улететь домой. Но врач сказал, что лететь уже нельзя и надо ложиться в больницу. Она там почти два месяца провела, ребёнок родился раньше срока, очень маленьким. Они лежали в больнице, пока малышка не подросла. К счастью, всё закончилось хорошо и она здорова.

Жена потом рассказывала, как ехала домой, это с ума сойти! У дочки же не было ещё паспорта, им надо было получить его в посольстве Словакии в Москве. А в Стамбуле на паспортном контроле ей сказали, что дочкин паспорт недействителен и что жену они пропустят, а дочка должна вернуться в Россию.

Разгар сезона, середина февраля. Жена звонит мне, вся на нервах. Мне пришлось звонить в посольство, а в Москве 3 часа ночи, трубку никто не берёт. Но, к счастью, в итоге их пропустили. Только маме пришлось лететь за багажом в Стамбул — жена не могла его забрать, её из чистой зоны не выпускали», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.