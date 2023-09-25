Криштоф рассказал, за счёт чего «Сочи» может зацепить нейтрального болельщика

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о системе игры клуба.
«Настроения в команде хорошие, мы работаем над деталями системы игры. Тренер всегда говорит, что мы можем выигрывать только как команда. У нас в составе нет больших имён, поэтому надо всегда играть как команда. Мы уже показывали, что способны противостоять лучшим командам. И если так играть, действовать по системе, держаться вместе, то у нас всё будет в порядке.
Мне нравится система «Сочи». Не могу ничего плохого сказать о системе «Адмирала», она работала! Но стиль «Сочи» более прикольный для игроков, не такой строгий.
В том году была строгая система, но мы всё равно могли идти в форчек. Не было такого, что надо было оставаться на красной линии. Просто здесь игра поживее. Система понятна — если видишь, что можно пойти в форчек, можно идти на него вдвоём-втроём. Если нет, то один пойдёт бороться за шайбу, а остальные отойдут на красную линию.
Чем «Сочи» может зацепить нейтрального болельщика? Всё зависит от нас. Будем выигрывать — болельщики будут ходить. Проще некуда. Уже сейчас, в начале сезона, у нас хорошая поддержка на домашних матчах. В сентябре тяжёлое расписание, девять игр на выезде, шесть мы уже сыграли. Надо на каждый матч выходить с желанием его выиграть. Важно сразу выработать менталитет, когда готов всё сделать ради команды», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 25 сентября 2023
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00