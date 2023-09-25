Защитник «Колорадо» жёстким силовым приёмом в голову встретил игрока «Миннесоты»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» закончился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В середине второй двадцатиминутки защитник «лавин» Таннер Керо жёстким силовым приёмом в голову встретил игрока обороны «дикарей» Деймона Ханта. По итогам эпизода удаления зафиксировано не было.

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Напомним, в матче не играли российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин и нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Вегас Голден Найтс» 26 сентября в 4:00 мск. «Миннесота Уайлд» сыграет в гостях с «Даллас Старз» 27 сентября в 3:00 мск.