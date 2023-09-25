10:0 в канадском дерби, Овечкин вне заявки. Что происходит на предсезонке НХЛ

«Даллас» не пощадил второй состав «Аризоны». Тарасенко готовится к дебюту за «Оттаву»?

До старта нового сезона НХЛ остаётся чуть более двух недель, и сейчас команды начинают интенсивный этап подготовки к турниру, набирая форму в предсезонных играх.

Самый удивительный спектакль прошедшей ночи состоялся в Калгари, где местные «огоньки» не оставили ни малейших шансов «Ванкуверу» – 10:0. Оба состава были далеки от идеальных, хотя у «Флэймз» нашлось место и ведущему вратарю Маркстрёму, и Кадри, и Юбердо, и Таневу.

«Кэнакс», в свою очередь, оставили вне заявки всех лидеров, включая Петтерссона и Кузьменко. Единственный россиянин, принявший участие в матче, – Василий Подколзин. Форвард провёл на льду чуть более 15 минут, заработал показатель полезности «–1», не нанёс ни одного броска в створ и совершил один перехват.

По сути, именно основные игроки «Калгари» сделали результат. Юбердо оформил дубль, а Кадри набрал три очка. Но, пожалуй, самый приятный бонус для тренеров «Калгари» – превосходное выступление Мэтта Коронато. В предыдущем сезоне нападающий сыграл только в одном официальном матче, а сейчас выбил четыре балла, оформив хет-трик, причём всего с трёх бросков.

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Коронато 20 лет, на драфте-2021 он был выбран «Калгари» под общим 13-м номером. Мэтт принял участие во взрослом и молодёжном чемпионатах мира в один год и на обоих турнирах набрал восемь очков. В рейтинге The Athletic из претендентов на приз лучшему новичку предстоящего сезона Коронато занял 18-е место. Хоккеиста отличают отличный кистевой бросок и высокая скорость.

Ещё один разгром «Даллас» учинил резервному составу «Аризоны», который не поехал в Австралию и остался в Северной Америке. «Старз» сделали результат в первой половине второго периода, когда забросили четыре шайбы. После этого в ворота «койотов» вышел Иван Просветов.

В дело вступил и «Вашингтон», но российские звёзды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не вышли на лёд. Зато почти 23 минуты сыграл защитник Александр Алексеев. На его счету два броска, две минуты штрафа и четыре блокшота.

Завтра на предсезонке стартует «Флорида», но высока вероятность, что Сергей Бобровский в ближайших матчах не сыграет – слишком поздно вратарь закончил прошедший сезон. А вот дебют Владимира Тарасенко в составе «Сенаторз» более вероятен – его «Оттава» сыграет с «Торонто» второй матч подряд.