Словак Гудачек: до СВО я был счастлив в России, определённо хочу вернуться в КХЛ

Словацкий голкипер Юлиус Гудачек рассказал о своём отношении к игре в Континентальной хоккейной лиге.
«Вижу ли я критические комментарии в адрес словацких игроков, играющих в КХЛ? Я стараюсь этого не замечать. Я не слежу за тем, что пишут и говорят в СМИ. Те, кто играет в КХЛ, твёрдо верят, что ситуация со спецоперацией (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) изменится. Но дело вовсе не в нас или в том, чего мы хотим. Это решают другие люди. До СВО я жил в России, и мы с семьёй были там счастливы.
Ситуация в России и после этого не изменилась. Конечно, я сужу об этом с точки зрения игрока КХЛ, который едет туда исключительно ради спорта. Я понимаю, что обычные люди могут страдать. Я определённо склонен вернуться в КХЛ, если появится хорошее предложение», — сказал Гудачек в интервью Sportweb.
В КХЛ Юлиус играл за «Сибирь», «Северсталь», «Спартак», рижское «Динамо» и «Барыс».
- 25 сентября 2023
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:42
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
21:00
-
20:47
-
20:41