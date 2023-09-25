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Генменеджер «Трактора» — о Тертышном: ни одним клубом не озвучена достойная компенсация

Генменеджер «Трактора» — о Тертышном: ни одним клубом не озвучена достойная компенсация
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с обменом Никиты Тертышного.

«На данный момент у нас не было конкретного предложения по обмену Никиты Тертышного. Интерес к нападающему на рынке есть, но пока ни одним клубом не была озвучена достойная компенсация за игрока. На сегодня Никита — хоккеист «Трактора» и полноценно готовится к предстоящим матчам в основном составе», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил одну шайбу в шести матчах при показателе полезности «-3» и среднем времени на льду 14.17. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

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Источник: Тертышный заинтересован в обмене из «Трактора», известны клубы-претенденты
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