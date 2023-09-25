Источник: Тертышный заинтересован в обмене из «Трактора», известны клубы-претенденты

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Никита Тертышный запросил обмен из челябинского клуба в связи с желанием сменить обстановку и попробовать себя в другой команде. Однако на сегодняшний день челябинцы не дали согласия на обмен своего хоккеиста. Интерес к Никите проявляли «Северсталь», «Торпедо», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил одну шайбу в шести матчах при показателе полезности «-3» и среднем времени на льду 14.17. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.

В прошлом сезоне Никита заработал 30 (8+22) результативных баллов в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.