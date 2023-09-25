Источник: Тертышный заинтересован в обмене из «Трактора», известны клубы-претенденты
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Никита Тертышный запросил обмен из челябинского клуба в связи с желанием сменить обстановку и попробовать себя в другой команде. Однако на сегодняшний день челябинцы не дали согласия на обмен своего хоккеиста. Интерес к Никите проявляли «Северсталь», «Торпедо», «Спартак», «Амур» и минское «Динамо».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 25-летний форвард забросил одну шайбу в шести матчах при показателе полезности «-3» и среднем времени на льду 14.17. Контракт Тертышного с челябинцами действует до 30 апреля 2024 года.
В прошлом сезоне Никита заработал 30 (8+22) результативных баллов в 64 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2023
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00
Партнерский контент