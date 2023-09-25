Шайбу «Адмирала» в матче со СКА отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой

В эти минуты во Владивостоке проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимает СКА. После второго периода счёт равный — 1:1.

В середине второй двадцатиминутки форвард хозяев Даниил Гутик забросил вторую шайбу дальневосточного клуба в матче, однако судьи после видеопросмотра отменили гол из-за игры высоко поднятой клюшкой. Встречу обслуживают арбитры Алексей Белов и Юрий Оскирко.

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В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.

Напомним, сегодня «Чемпионату» стало известно, что вратарь «Адмирала» Никита Серебряков переходит в СКА.