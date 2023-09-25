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Шайбу «Адмирала» в матче со СКА отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой

Шайбу «Адмирала» в матче со СКА отменили из-за игры высоко поднятой клюшкой
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В эти минуты во Владивостоке проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимает СКА. После второго периода счёт равный — 1:1.

В середине второй двадцатиминутки форвард хозяев Даниил Гутик забросил вторую шайбу дальневосточного клуба в матче, однако судьи после видеопросмотра отменили гол из-за игры высоко поднятой клюшкой. Встречу обслуживают арбитры Алексей Белов и Юрий Оскирко.

ВИДЕО

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Граовац (Шевченко, Корбит) – 01:33 (5x5)     1:1 Поляков (Зыков, Камалов) – 26:45 (5x5)     1:2 Бардаков (Поляков, Зыков) – 51:42 (5x5)    

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.

Напомним, сегодня «Чемпионату» стало известно, что вратарь «Адмирала» Никита Серебряков переходит в СКА.

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