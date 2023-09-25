Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА. Вратаря нет в сегодняшней заявке на матч с армейским клубом. По словам главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева, у Серебрякова «болезнь».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).
Серебряков в своей карьере выступал в Северной Америке в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 год. За клуб «Сагино Спирит» Никита провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед, отразил 88,7% бросков и показал коэффициент надёжности 3,88.
- 25 сентября 2023
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35
-
11:17
-
11:10
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:15
-
08:10
-
07:50
-
01:00
- 24 сентября 2023
-
23:43
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:26
-
22:13
-
22:00