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Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА

Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА
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Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА. Вратаря нет в сегодняшней заявке на матч с армейским клубом. По словам главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева, у Серебрякова «болезнь».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).

Серебряков в своей карьере выступал в Северной Америке в хоккейной лиге Онтарио с 2012 по 2015 год. За клуб «Сагино Спирит» Никита провёл 59 матчей, в которых одержал 19 побед, отразил 88,7% бросков и показал коэффициент надёжности 3,88.

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