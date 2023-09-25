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Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: мастерство СКА сказалось в концовке

Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: мастерство СКА сказалось в концовке
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от СКА (1:2) в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая игра, мне понравилась, не в чем упрекнуть ребят, они работали честно. Мастерство СКА сказалось в концовке игры. С нашей стороны более-менее солидная игра. Спасибо болельщикам за поддержку», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Дальневосточный клуб после девяти матчей набрал шесть очков и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.

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