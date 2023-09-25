Федотов: ситуация с «Филадельфией»? Всё уже было сказано от людей вышестоящих

Голкипер ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о возможной игре за «Филадельфию Флайерз».
«Ситуация с «Филадельфией»? Всё уже было обговорено, сказано-пересказано. У меня контракт с ЦСКА, поэтому в правовом поле он и действует. Поэтому тут каких-то излишних комментариев быть не может. Всё уже было сказано от людей вышестоящих, руководящих, поэтому моё дело сейчас — играть и показывать ту игру и просто оправдывать то, что мне предоставляли год-два назад», — заявил Федотов в эфире радио «Маяк».
Напомним, летом 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за то, что он подписал контракт с ЦСКА, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией Флайерз».
Ранее Иван Федотов прокомментировал тот факт, что армейские клубы находятся вне зоны плей-офф.
- 25 сентября 2023
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