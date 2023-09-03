«Мы не должны им поддаваться». ИИХФ неправа в деле Ивана Федотова

Иван Федотов всё-таки сыграл за ЦСКА. ФХР, КХЛ и клуб всё-таки чётко обозначили свою позицию: они дружно идут против ИИХФ.

Решение федерации, лиги и москвичей — это не победа российского хоккея. Это огромная проблема, последствия которой придётся разгребать дольше, чем названные Сергеем Фёдоровым семь лет.

ИИХФ, конечно, поспешила оштрафовать ФХР на 5000 швейцарских франков (около 544 тысяч рублей), но, очевидно, это копейки. В заявлении федерации отмечалось, что делом займётся дисциплинарный комитет, если Федотов вновь выйдет на матч ЦСКА.

И ИИХФ не права. Но в чём?

«Если станешь плохим, то вылезут монстры»

Уверен, этот вывод не понравится многим, но дайте ему шанс. ИИХФ не права лишь в том… что тянет с разъяснением санкций, грозящих российскому хоккею. Но необходимость в них, судя по всему, очевидна.

Что может грозить нашему хоккею? От ИИХФ нет чётких заявлений на этот счёт, так что сейчас приходится собирать крупицы информации. На днях генеральный менеджер немецкого клуба «Крефельд» Сергей Савельев созвонился с представителями Международной федерации хоккея и разузнал, какие последствия могут постигнуть отечественный хоккей. Специалист сделал это ещё перед матчем с «Ак Барсом», однако суть не меняется.

«Ну что же. В связи со всей шумихой решил я позвонить и узнать напрямую у ИИХФ, что может произойти, если вратарь ЦСКА Иван Федотов выйдет и сыграет [с «Ак Барсом»].

Есть разные пути развития. Но худший может продолжить преследовать российский хоккей ещё очень много лет.

Прежде всего. Если Федотов выходит и играет, как известно, матч будет сыгран. Дальше уже важна реакция КХЛ на данный факт. Если КХЛ действует согласно регламенту ИИХФ, то будет техническое поражение и штраф, который ЦСКА должен оплатить ИИХФ и получить ужесточённый трансферный бан.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Если же КХЛ никак не реагирует, то ИИХФ уже понимает, что КХЛ поддерживает позицию ЦСКА, и накладывает бан на переходы всех игроков с трансферной картой не в РФ для участия в играх КХЛ.

Если КХЛ никак и на это не реагирует и продолжает регистрировать игроков, то ИИХФ вполне имеет право наложить на всех игроков, поучаствовавших хотя бы в одном матче после наложения бана, дисквалификацию на все переходы в любые соревнования под эгидой ИИХФ. И тут я хочу напомнить, что Американская и Канадская федерации являются членами ИИХФ. То есть реально все игроки, сыгравшие матч после бана, смогут играть ближайший год либо в КХЛ, либо в НХЛ/АХЛ.

Если ФХР выходит из ИИХФ, то все игроки, проводящие хотя бы один матч под эгидой ФХР, получают дисквалификацию от двух-трёх лет в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Также вполне по закону по возвращении на международную арену в будущем придётся пройти путь из самой низкой лиги чемпионатов мира на тот момент.

Это просто факты, я не пытаюсь создать плохое мнение или создать волну того, что это ужасно и т. д. Моя задача — этим текстом просто дать реальные расклады. А дальше — увидим», — написал Савельев.

ЦСКА перешёл всякие границы. С этим не получается спорить. Кажется, что москвичи используют текущую обстановку как отмазку, чтобы делать всё, что им вздумается. Всегда же можно обосновать свои решения тем, что «вот с другой стороны...», «а вот они»… Прикрыться «плохими делами» других всегда легче, чем признать собственные ошибки.

Непонятно, почему КХЛ и ФХР идут на поводу у ЦСКА. Есть мысли, конечно, но произносить их вслух и уж тем более писать не очень-то хочется. В любом случае именно КХЛ и ФХР должны принимать решения и принуждать ЦСКА следовать оным. Но…

Вот что случается, когда кто-то, кто владеет бо́льшим количеством власти, чувствует свою безнаказанность и полнейшую свободу действий. Безграничная власть нуждается в ограничениях. И как раз этим и должны заниматься именно КХЛ и ФХР. Но они стреляют в свои же колени, рискуя всем будущим российского хоккея ради непонятной затеи.

«Мы отрекаемся от вас»

Что теперь делать? Как спасти наш хоккей? Если ИИХФ будет наседать, это заставит наших функционеров лишь ощетиниться и яростно защищаться, а не выходить на контакт. Но если ИИХФ выключится из разбирательств, то эгоцентричное поведение ЦСКА никто не сможет остановить. Об этом хорошо расписал мой коллега.

И вот именно здесь мы подходим к главной мысли. Кажется, ИИХФ — последняя инстанция, которая всё ещё может спасти наш хоккей и как-то повлиять на хоккейную верхушку. Иронично, не правда ли? Та самая организация, которая полтора года назад зафиксировала вбитые в гроб нашего хоккея гвозди, сейчас способна спасти его. Не гроб, конечно же. Хоккей. Как говорится, не тот герой, которого мы хотели, но…

Стоит понимать: если не будет чётких правил или если не следовать им, начнётся хаос. И в нём победит сильнейший и хитрейший. ЦСКА сейчас занимается нарушением правил. Однако битва будет отнюдь не между ЦСКА и НХЛ или ИИХФ. Побеждать будут нас — болельщиков — и простых хоккеистов, чьи интересы толком и некому защищать.

Я не призываю ИИХФ наказывать российский хоккей. Наш спорт может и не пережить очередного конфликта. Санкции необходимо применить лишь к тем, кто действительно виноват в ситуации. И не трогать остальных. Но с каждым шагом ЦСКА вовлечённых, но невиновных становится всё больше. Разве условный «Амур», «Барыс» или «Салават Юлаев» виноваты в эгоцентричном поведении москвичей? Вряд ли. Но в дальнейшем санкции распространятся и на них.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Хочется, чтобы наши функционеры одумались, пока не стало слишком поздно. Они когда-нибудь уйдут на счастливую пенсию — а последствия их поступков останутся.

Или хотя бы призвать одуматься наших болельщиков. У нас достаточно побед в хоккее, в том числе и современных, даже без сборной (конечно, с ней было бы значительно лучше, но всё же) — куча крутой молодёжи в НХЛ, рекордсмен Александр Овечкин, звёздочка Кирилл Капризов. Лучшие вратари мира — россияне. Никита Кучеров регулярно на первых полосах, Михаил Сергачёв — в числе лучших защитников мира. Наши парни уже восемь лет подряд берут Кубок Стэнли. Да и в КХЛ есть свои приятности. Регулярно появляются команды, существование которых делает хоккей лучше и приятнее — «Торпедо» Ларионова, «Северсталь» Разина, «Сибирь» Мартемьянова. Так зачем искать дополнительные победы — победы любой ценой? Пытаться лезть по головам и рушить будущее ради того, чтобы якобы заслуженно надвинуть на лицо ухмылку и одно мгновение порадоваться, что кому-то утёрли нос?

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Кажется, спорт — это ещё и про уважение. Даже если кажется, что другая сторона не проявляет оного, это всё ещё не повод одаривать её тем же или даже делать хуже. В детстве же наверняка всем говорили: а если все пойдут прыгать с крыши, ты тоже пойдёшь? Как-то не хочется. Никому не советую.

Нельзя закрывать глаза на неправильное поведение. К своим чувствам надо прислушиваться, но нельзя ставить их выше разума, нельзя идти у них на поводу. А ЦСКА сейчас именно давит на чувства и эмоции, в основном лишь бросаясь громкими фразами, которые ничем не подкрепляются, взращивая ненависть по отношению к «остальным». Но, что бы москвичи ни говорили, они всё ещё неправы. Давление на чувства не делает тебя правым. Это обычная манипуляция.

Правила — это важно. Равно как и не поддаваться на провокации.

«Нам это больше не нужно»

Ну и не стоит забывать, что сейчас ЦСКА рушит отношения с НХЛ. Именно североамериканцы в условиях непростых геополитических условий едва ли не единственные, кто не вводит ограничения против российских игроков. Ни один наш хоккеист не был выдворен из лиги и не поддавался дискриминации из-за паспорта. Более того, когда начались проблемы с ЛГБТ-акциями, россиянам давали свободу выбора и не осуждали за отказ от участия в подобных мероприятиях. И это — в «пролиберальной» Америке!

Именно с этой лояльной НХЛ сейчас собираются биться ЦСКА, КХЛ и ФХР. Конечно, вопрос совсем не в том, чтобы «просто не портить отношения». Дело заключается в том, что у НХЛ есть серьёзные основания считаться правой в этом конфликте. Юридические основания у североамериканской стороны есть — это их чёткие прописанные правила. Которые, ко всему прочему, оказались более убедительными для ИИХФ, чем аргументы армейцев.

Иван Федотов Фото: РИА Новости

Представляете, как конфликт с НХЛ может сказаться на наших игроках и на тех, кто мечтает в будущем поехать туда? Более того, разве армейцы не могли мирно договориться с «Филадельфией»? У минского «Динамо» почему-то получилось оформить аренду Алексея Колосова с «лётчиками». А этот вратарь, между прочим, последние полтора года играл — ещё и на профессиональном уровне.

Да, НХЛ движима лишь одним — бизнес-выгодой. Но лига этого совершенно не скрывает, её действия прозрачны и понятны. В отличие от того же ЦСКА. Как поговаривают некоторые российские журналисты, армейцы запретили Федотову говорить на темы, не связанные с его повседневной жизнью или конкретно с игровой частью хоккея. А после матча с «Ак Барсом» Ивана и вовсе не смогли найти — ни в раздевалке, ни в микст-зоне. Это ли прозрачность здорового человека?

«Здесь ничего не поделаешь»

Можно понять, почему ИИХФ не торопится с решениями. В таком деле попросту нельзя спешить. Но ведь и промедление сделает только хуже, поскольку ЦСКА будет проводить матчи каждые два дня. А с каждой встречей звон колокола по нашему хоккею будет всё громче.

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Конечно, надеяться на ИИХФ — не идеальный вариант. Далеко не идеальный. Но есть ли выход лучше? Позволить ЦСКА гнуть свою линию и «добивать» российский хоккей? Да и кто, если не ИИХФ, сможет вразумить и поставить на место москвичей? Как мы видим, КХЛ и ФХР совершенно не справились с этой задачей.

Хочется верить, что есть ещё один вариант. Из разряда «идеализм в чистом виде, но вдруг». Другой силой вразумления ЦСКА, КХЛ и ФХР — внутренней — могут стать болельщики. Хоть к ним и не так часто прислушиваются, но ведь, как говорят, хоккей именно для фанатов, да? Так что, может быть, голоса болельщиков смогут помочь.