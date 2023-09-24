«Это уникально». Иван Федотов высказался о том, что ЦСКА и СКА не попадают в зону плей-офф

Голкипер ЦСКА Иван Федотов прокомментировал тот факт, что армейские клубы находятся вне зоны плей-офф.

«Если вспомнить прошлый год ЦСКА, позапрошлый — по прошлому в меньшей степени могу говорить, не был внутри команды, — до декабря кувыркались.

СКА и ЦСКА вне зоны плей-офф? Это сейчас уникально. СКА вообще прошлый чемпионат ровно прошёл, постоянно лидировали. А сейчас качельки.

На самом деле тяжело прокомментировать — вроде составы и команды большие. Может быть, СКА сыгранности не хватает. А у ЦСКА Федотов вернулся из командировки. (смеётся) Думаю, просто поздно из отпуска вышли, много брака. Другие команды раньше вышли. Да и все выходят на ЦСКА — чемпиона два года подряд, настроены на нас. Каждый себя мерит по ЦСКА.

Ближайшие матчи? Все будут неприятные, невкусные. Сейчас комбинации не проходят, ситуация довлеет, поэтому проще играем. Но грош вам цена, если не можете выбраться из такой ситуации.

Все понимают, что есть цель и есть путь к ней. Все понимают, какая у нас команда, что она будет делать. Понимают, что времени вагон и маленькая тележка. Но никто не собирается на печке сидеть. Хоть сейчас есть лёгкое витание в плане результата», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».