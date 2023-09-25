Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о возможном переезде в НХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о возможном переезде в Национальную хоккейную лигу. После завершения сезона-2021/2022 голкипер подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз». Летом того же года его забрали на службу в армию. По возвращении Федотов заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА. В НХЛ заявляют, что у вратаря по-прежнему действует контракт с «Филадельфией».
«Верю ли, что когда-нибудь окажусь в НХЛ — если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Время покажет. Думаю, впереди ещё много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра — никто не знает. Моя задача сейчас — как можно быстрее вернуться на свой уровень. А дальше — у меня есть контракт, обязательства, после этого будет видно.
Сейчас [пройдёт] два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю (смеётся). Образно», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».
- 25 сентября 2023
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:43
-
18:26
-
18:15
-
17:42
-
17:38
-
17:10
-
16:45
-
16:22
-
15:44
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:04
-
14:57
-
14:42
-
14:39
-
14:21
-
14:10
-
14:00
-
13:46
-
13:27
-
13:23
-
13:05
-
12:50
-
12:36
-
12:15
-
12:11
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:35