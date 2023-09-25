Вратарь ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о возможном переезде в НХЛ

Вратарь ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о возможном переезде в Национальную хоккейную лигу. После завершения сезона-2021/2022 голкипер подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайерз». Летом того же года его забрали на службу в армию. По возвращении Федотов заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА. В НХЛ заявляют, что у вратаря по-прежнему действует контракт с «Филадельфией».

«Верю ли, что когда-нибудь окажусь в НХЛ — если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Время покажет. Думаю, впереди ещё много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра — никто не знает. Моя задача сейчас — как можно быстрее вернуться на свой уровень. А дальше — у меня есть контракт, обязательства, после этого будет видно.

Сейчас [пройдёт] два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю (смеётся). Образно», — сказал Федотов в эфире радио «Маяк».