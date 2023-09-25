«Автомобилист» крупно обыграл «Авангард», нанеся омичам третье поражение подряд

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

На восьмой минуте Денис Венгрыжановский вывел омичей вперёд. На 21-й минуте Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева сравнял счёт. На 33-й минуте Брукс Мэйсек вывел вперёд екатеринбургскую команду. Через 30 секунд Андрей Обидин укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте омичи забили в свои же ворота, гол записали на Александра Севостьянова. Через 51 секунду Андрей Обидин оформил дубль, забив в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 29 сентября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 27 сентября примет «Автомобилист».