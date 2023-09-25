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«Автомобилист» — «Авангард» 5:1, матч регулярного чемпионата КХЛ, 25 сентября

«Автомобилист» крупно обыграл «Авангард», нанеся омичам третье поражение подряд
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Автомобилист» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 1
Авангард
Омск
0:1 Венгрыжановский (Пьянов, Игумнов) – 07:09 (5x5)     1:1 Да Коста (Голышев) – 20:16 (5x5)     2:1 Мэйсек (Осипов, Валк) – 32:19 (5x4)     3:1 Обидин (Кузнецов, Зборовский) – 32:49 (5x5)     4:1 Севостьянов – 42:17 (en)     5:1 Обидин – 43:08 (4x5)    

На восьмой минуте Денис Венгрыжановский вывел омичей вперёд. На 21-й минуте Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева сравнял счёт. На 33-й минуте Брукс Мэйсек вывел вперёд екатеринбургскую команду. Через 30 секунд Андрей Обидин укрепил преимущество хозяев. На 43-й минуте омичи забили в свои же ворота, гол записали на Александра Севостьянова. Через 51 секунду Андрей Обидин оформил дубль, забив в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 29 сентября в Москве сыграет с «Динамо». «Локомотив» 27 сентября примет «Автомобилист».

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«Автомобилист» крупно обыграл «Авангард», нанеся омичам третье поражение подряд
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