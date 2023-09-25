В Москве открыли памятник легендарному хоккеисту ЦСКА и сборной СССР Виктору Шувалову

Сегодня, 25 сентября, открыли памятник легенде ЦСКА и сборной Советского Союза Виктору Шувалову.

На Богородском кладбище в Москве провели торжественную церемонию, на которой открыли памятник великому хоккеисту. Менее чем через три месяца, 15 декабря 2023 года, исполнится 100 лет со дня рождения Шувалова. На торжественной церемонии присутствовали родственники и близкие легендарного спортсмена.

«Всё было непросто. Мы сначала в Челябинске проконсультировались и хотели оттуда привезти готовые детали, чтобы здесь только собрать. Нам сказали, что это очень сложно, могут быть трещины, а это вещь не дешёвая, поэтому мы и обратились за помощью. Было сложно, мы в Челябинске, а в Москве у нас родственников нет, он у нас здесь один был. Он заслужил. Как только заканчивался хоккейный сезон, он тут же улетал играть в футбол. У него перерыва не было, это труженик. Спасибо большое!» — приводит слова дочери Виктора Шувалова Ирины Сергеевой официальный телеграм-канал ЦСКА.