Артюхин: Серебряков явно перерос «Адмирал», я бы отпустил его в СКА

Бывший нападающий сборной России и СКА Евгений Артюхин считает, что переход вратаря Никиты Серебрякова из «Адмирала» в санкт-петербургский клуб пойдёт на пользу обеим командам.

«На месте руководства «Адмирала» я бы отпустил Серебрякова в СКА. Он отдал команде много лет, развивался вместе с ней и провёл шикарный прошлый сезон. Выход «Адмирала» во второй раунд плей-офф — это во многом заслуга Серебрякова. Он явно перерос свой нынешний клуб и готов биться за Кубок Гагарина, выходить на первые роли и в КХЛ, и в сборной России.

У Никиты после нынешнего сезона заканчивается контракт. Думаю, он в любом случае не задержится на Дальнем Востоке. В худшем случае просто уйдёт бесплатно летом. Так что на месте руководства «Адмирала» я бы действовал дальновидно и отпустил Серебрякова в СКА. С армейцами ведь можно договориться о взаимовыгодных условиях обмена. А если отказываться от предложений, то можно просто демотивировать хорошего игрока. Мы много раз такое видели, когда хорошие хоккеисты просто дорабатывали старый контракт без большого рвения. Думаю, это не нужно ни «Адмиралу», ни Серебрякову, ни СКА», — сказал Артюхин «Чемпионату».