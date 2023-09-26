Дементьев: переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможном обмене вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.
«Переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку, так как он, наверное, устал от такого количества перелётов. На мой взгляд, прямой потребности СКА в ведущем вратаре нет, но они исполняют предыдущие наработки, что в свою очередь вызывает уважение. Сказали — сделали!
Не могу не отметить великолепную селекционную работу менеджмента и требования тренерского штаба «Адмирала». В клубе подобрали мастеровитых игроков, создали мобильную, неординарную и крайне неудобную команду для соперников.
Как пример, вырастили шикарного вратаря Хомченко, который достаточно долго ждал своего шанса, и уход Серебрякова для них потерей не является. Кстати, Хомченко, — это второй вратарь после Константина Волкова, который уезжал для игры в Европе, чтобы получить признание на родине», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 26 сентября 2023
-
14:30
-
14:17
-
14:12
-
13:55
-
13:45
-
13:33
-
13:17
-
12:55
-
12:50
-
12:34
-
12:10
-
11:55
-
11:36
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:37
-
03:30
- 25 сентября 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:48
-
22:35
-
22:25
-
22:09
-
21:38