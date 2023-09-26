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Дементьев: переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку

Дементьев: переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о возможном обмене вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.

«Переход Серебрякова в СКА на текущий момент больше нужен самому игроку, так как он, наверное, устал от такого количества перелётов. На мой взгляд, прямой потребности СКА в ведущем вратаре нет, но они исполняют предыдущие наработки, что в свою очередь вызывает уважение. Сказали — сделали!

Не могу не отметить великолепную селекционную работу менеджмента и требования тренерского штаба «Адмирала». В клубе подобрали мастеровитых игроков, создали мобильную, неординарную и крайне неудобную команду для соперников.

Как пример, вырастили шикарного вратаря Хомченко, который достаточно долго ждал своего шанса, и уход Серебрякова для них потерей не является. Кстати, Хомченко, — это второй вратарь после Константина Волкова, который уезжал для игры в Европе, чтобы получить признание на родине», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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