В СКА хотят видеть лучшего вратаря КХЛ. Он станет суперзвездой или скоро будет обменян?

Сегодняшний день в КХЛ ознаменовался громкой трансферной новостью. Да, официально об обмене вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова (между прочим, лучшего голкипера лиги по итогам прошлого сезона) из дальневосточного клуба в СКА ещё не объявлено. Но нет сомнений, что в ближайшее время это будет сделано, а стороны, договорившись о размере компенсации, ударят по рукам.

Всё идёт к тому, что «моряки» по итогам сделки получат молодого вратаря Сергея Иванова и кого-то из талантливой молодёжи армейцев, выступающей в других клубах системы СКА. Кроме того, «Адмирал» может рассчитывать на денежную компенсацию. Напомним, в Питере вели Серебрякова ещё с лета и хотели его видеть в своей системе вместе с тренером Юрием Ключниковым, в итоге перебравшимся в город с берегов Невы. Теперь, похоже, перебирается и Никита. Причём в ранге главной звезды своего нынешнего клуба.

Сам вратарь уже явно не прочь сменить обстановку и попробовать свои силы в более успешной и богатой команде (да и в плане логистики Санкт-Петербург гораздо привлекательнее Владивостока). И слова главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева о том, что Серебряков пропускает матчи своей команды якобы из-за болезни, теперь выглядят совершенно иначе. Интересно, что на пресс-конференции по итогам сегодняшней встречи и Тамбиев, и его коллега из СКА Роман Ротенберг отделались банальными фразами непосредственно по матчу. Ещё более странно, что никто из журналистов не задал никаких наводящих вопросов про грядущий обмен.

«Я, наверное, никогда не видел человека, который настолько любит хоккей – прямо скажем, кайфует от него. Хочет выигрывать каждый матч, каждое единоборство. Это впечатляет. Ты видишь, как у него горят глаза, как он мотивирует игроков. Он пропитан игрой, особенно в сборной – эта его патриотичность. Ты и сам кайфуешь, погружаешься в эти эмоции.

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Роман часто говорит о своей системе? Я никогда особо в тактику не лез, я же вратарь. Не могу объяснить все нюансы, но она есть. Например, мы играем в средней зоне 1-2-2, иногда выдвигаемся одним игроком активно, иногда двумя. У него много таких наработок, но вот какие именно, мне всё-таки сложно сказать», — говорил Серебряков в интервью Sports.ru.

С одной стороны, в СКА Никита действительно способен выйти на новый уровень и подняться до ранга настоящей суперзвезды КХЛ. Но не стоит забывать и про другой, не столь мотивирующий и куда более серьёзный момент. Россиянин может стать аж 14-м вратарём СКА за неполные пять сезонов. После отъезда Игоря Шестёркина в НХЛ в составе армейского клуба выступали Хелльберг, Юханссон, Мельничук, Аскаров, Бердин, Кочетков и другие голкиперы.

Никита Серебряков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Особое внимание стоит обратить на нынешнюю ситуацию с вратарями в команде Ротенберга. Маттссон травмирован, Николаев после выхода из лазарета сидит на лавке, а Плешкова пробуют в основе. При этом сильного и крепкого голкипера Александра Самонова ещё в прошлом сезоне обменяли в «Северсталь» на Владислава Подъяпольского. Но и Влад уже успел покинуть Санкт-Петербург, отправившись в Тольятти. Сам же Самонов ныне выступает в «Салавате Юлаеве».

Все эти воспоминания к тому, что Никита вполне может повторить вышеуказанные примеры. Ротация среди вратарей в СКА большая, а в некоторых голкиперах довольно быстро разочаровываются. И здесь многое будет зависеть от того, как Никита поставит себя в коллективе и проявит на льду, сможет ли стать в клубе-гранде железным первым номером. Разумеется, большие усилия должен приложить и столь любимый Серебряковым тренер Ключников, знающий правильный подход к вратарю. Самому же Никите хочется пожелать исключительно удачи. Он заслужил своего шанса побороться за Кубок Гагарина. В «Адмирале», при всём уважении к владивостокцам, завоевать главный трофей КХЛ вряд ли возможно.