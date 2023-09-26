Бывший канадский защитник трёх клубов КХЛ продолжит карьеру в Англии

Бывший защитник трёх команд КХЛ Джо Морроу стал игроком английского клуба «Манчестер Сторм», сообщает EliteProspects.

В Континентальной хоккейной лиге канадец, которому на данный момент 30 лет, выступал за минское «Динамо» (сезон-2019/2020), «Барыс» (сезон-2021/2022) и «Сочи» (сезон-2022/2023). В февраля 2023 года южный клуб досрочно расторг контракт с Морроу.

Всего в КХЛ защитник принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-27». На счету Морроу также четыре ассиста в пяти встречах Кубка Гагарина.

В течение карьеры защитник выступал в Северной Америке. Он сыграл в 197 матчах в Американской хоккейной лиге и провёл ещё 173 встречи в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс». Кроме того, в сезоне-2020/2021 хоккеист выступал в чемпионате Финляндии и защищал цвета «Эссята».