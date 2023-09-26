Стал известен новый клуб Агостино, от которого отказались в Швеции из-за игры в КХЛ

Американский нападающий Кенни Агостино продолжит карьеру в Германии. Форвард подписал контракт с «Дюссельдорфом», сообщается на официальном сайте клуба.
В конце августа Агостино подписал контракт с «Шеллефтео», однако на следующий день шведский клуб разорвал соглашение с нападающим. Причиной стала информация, согласно которой форвард мог покинуть «Торпедо» в марте 2022 года, однако решил выбрать более выгодный в финансовом плане вариант и исполнить свой контракт в КХЛ до конца.
«Для «АИК Шеллефтео» важен вопрос о его попытке расторгнуть контракт с российским клубом перед прошлым сезоном. Новая информация в СМИ и из других источников меняет нашу позицию. Поэтому мы решили разорвать контракт», — сообщил тогда генеральный менеджер «Шеллефтео» Эрик Форселл.
В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
- 26 сентября 2023
-
11:16
-
10:58
-
10:35
-
10:17
-
09:58
-
09:38
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:37
-
03:30
- 25 сентября 2023
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:24
-
23:01
-
22:59
-
22:48
-
22:35
-
22:25
-
22:09
-
21:38
-
21:35
-
21:17
-
20:55
-
20:46
-
20:41
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:21
-
20:12
-
20:01
-
19:57
-
19:35