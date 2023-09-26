Давыдов: СКА и ЦСКА повторят путь прошлогоднего «Ак Барса». Казань тоже ковыляла осенью

Олимпийский чемпион, легендарный защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов рассказал о трудном старте СКА и ЦСКА в сезоне-2023/2024 КХЛ.

«Не обращайте на ЦСКА и СКА внимание! В отличие от «Динамо», которое срезалось в прошлогоднем плей-офф, для армейских клубов старт по большому счёту не важен. Они уже смотрят в кубковую весну, решают свои задачи.

Я не сомневаюсь, что и СКА, и ЦСКА повторят путь прошлогоднего «Ак Барса». Казань тоже еле ковыляла осенью, но весной выглядела уже как главный фаворит сезона.

Радует, что «Динамо» уже победило и СКА, и ЦСКА. Уже говорил о том, что это прививка уверенности. Но нет никаких сомнений, что к весне мы увидим совсем других армейцев. К этому надо быть готовыми», — сказал Давыдов в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о ситуации СКА.