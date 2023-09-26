Взять пример с НХЛ? Почему «Адмиралу» не стоит удерживать Серебрякова

Пять причин и несколько аналогий с заокеанской лигой для того, чтобы дальневосточники решились на сделку с петербургскими армейцами.

В понедельник утром, 25 сентября, «Чемпионат» сообщил, что голкипер «Адмирала» Никита Серебряков переходит в СКА. Правда, через некоторое время пошли противоположные слухи – клубы не договорились об условиях и вратарь пока остаётся во Владивостоке. По нашим данным, переход очень реален, но в «Адмирале» никак не могут решиться на расставание с лучшим голкипером прошлого сезона КХЛ.

При этом у дальневосточников есть сразу пять причин для того, чтобы не удерживать Серебрякова.

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Причина первая — рациональная

Первое правило хоккейного рынка – смотри на срок действия контракта. Игрока с долгим соглашением почти невозможно увести у клуба, а вот человек, который скоро станет свободным агентом – отличная цель для переговоров.

У Серебрякова именно такой контракт. 30 апреля 2024 года соглашение с «Адмиралом» закончится, и голкипер, которому на тот момент будет уже 28 лет, получит искомый статус ОСА. И почти наверняка покинет Владивосток, потому что получит выгодные предложения от ведущих клубов КХЛ, которые дальневосточникам будет крайне сложно повторить.

В НХЛ в такой ситуации стараются не тянуть и как можно быстрее избавиться от игрока с истекающим контрактом. Самая свежая история — обмен Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс». «Блюзмены» не побоялись отправить в другой клуб фронтмена команды, когда поняли, что продлить контракт с ним не получится.

Сейчас «Адмирал» может выручить за Серебрякова и приличные деньги, и хороших игроков. По информации СМИ, СКА был готов обменять Никиту на другого вратаря – 19-летнего Сергея Иванова, одного из самых перспективных голкиперов в своём возрасте. Такая сделка выглядит вполне адекватной, с учётом истекающего контракта Серебрякова.

Никита Серебряков Фото: РИА Новости

Причина вторая — эмоциональная

У Никиты Серебрякова большая история в «Адмирале». Воспитанник московского «Динамо» переехал во Владивосток в 2016 году, дебютировал здесь в КХЛ и в общей сложности провёл пять полных сезонов – с перерывом на два года в «Торпедо».

В «Адмирале» Серебряков дорос до статуса лучшего вратаря лиги, отсюда его начали вызывать в сборную России. Безусловно, Никита многим обязан клубу. Но и клуб тоже в долгу перед голкипером. Хотя бы за самоотверженную игру в прошлом сезоне. Без сейвов Серебрякова никакой второй раунд плей-офф был бы невозможен.

Сейчас Серебряков явно перерос уровень «Адмирала» и сам хочет попробовать свои силы в СКА, хочет побороться с клубом за Кубок Гагарина. Летом Никита честно говорил об этом в интервью.

Снова вспомним аналогию с Тарасенко и «Сент-Луисом»: «блюзмены» пошли навстречу хоккеисту, который немало сделал для клуба, и в феврале 2023 года отпустили его в «Рейнджерс» к давнему другу Артемию Панарину и перспективам борьбы за Кубок Стэнли. Получилась красивая история.

Причина третья — игровая

В текущем сезоне у Никиты Серебрякова неплохая статистика – две победы в шести матчах и 92% отраженных бросков. Но в прошлом сезоне было ещё лучше – 94,4% в регулярке и 94,5% в плей-офф.

Отказ от перехода вполне может ударить по психологии голкипера, и тогда «Адмирал» получит немотивированного вратаря, считающего дни до конца сезона.

При этом у дальневосточников уже есть неплохой голкипер Павел Хомченко. В понедельник он отразил 40 бросков в игре со СКА и был близок к тому, чтобы дотащить партнёров до овертайма.

Что будет делать Леонид Тамбиев, если Серебряков захандрит? Играть одним Хомченко? Но зачем такие сложности, если уже сейчас можно получить перспективного Иванова, у которого точно не возникнет проблем с мотивацией. Для 19-летнего парня это будет супершанс зацепиться за КХЛ. Выходит, даже с игровой точки зрения обмен Серебрякова выгоден для «Адмирала».

Причина четвёртая — национальная

Пусть сейчас сборная России и не участвует в чемпионатах мира, но нужно держать себя в такой форме, чтобы быть готовыми завтра выйти и сыграть с сильнейшим соперником.

Не секрет, что в КХЛ сейчас вратарский кризис. У нас много сильных голкиперов, но почти все они уже в НХЛ.

У грандов КХЛ в воротах играют Иван Федотов, набирающий форму после службы в армии, Тимур Билялов, который никак не может выйти на уровень топ-вратаря, и Александр Самонов, не потянувший роль первого номера в СКА. Илья Коновалов и Даниил Исаев тоже не производят впечатление людей, которые способны тащить сборную на серьёзном турнире.

Сейчас Серебряков едва ли не единственный претендент на место №1 в национальной команде без энхаэловцев. Только для этого ему было бы неплохо перейти в клуб, который всегда играет в атакующий хоккей и борется за трофеи, а не пластается всей пятёркой в стремлении засушить соперника – сборная России никогда так не делала и делать не будет.

В СКА Серебряков получит необходимый опыт игры в системе, нацеленной на атаку. А ещё – продолжит сотрудничество с Юрием Ключниковым, тем самым тренером, который и сделал из него лидера КХЛ.

Никита Серебряков Фото: РИА Новости

Причина пятая — моральная

По нашим данным, переговоры между СКА и «Адмиралом» о переходе Серебрякова идут едва ли не с весны. И клубы уже достигли некоего соглашения. Вот только в последний момент во Владивостоке решили повыкручивать петербуржцам руки и выдвинули новые условия обмена.

Понятно, что «Адмирал» пытается заработать по максимуму на своём главном активе, но не стоит забывать, что дальневосточники не корову продают, а определяют будущее человека, который много лет верой и правдой служил клубу.

«Сент-Луис» же не требовал у «Рейнджерс» Панарина с Шестёркиным в обмен на Тарасенко, а пошёл на весьма скромные условия – два драфт-пика за двух игроков («прицепом» к Владимиру в сделке шёл ещё и финский защитник Нико Миккола).

Это тот случай, когда свежий пример из НХЛ надо брать как образец для подражания и поступать точно так же, как поступил «Сент-Луис» в истории с обменом Тарасенко.