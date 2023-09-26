Форвард «Витязя»: радует, что ФХР смогла отстоять Федотова

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук рассказал о возвращении голкипера ЦСКА Ивана Федотова к играм КХЛ.

«Меня радует, что международная федерация не применила жёстких санкций по отношению к Федотову, и ФХР смогла его отстоять. Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень. Думаю, через игры он наберёт форму. Тем более что в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона», — заявил Яремчук в интервью Metaratings.ru.

Напомним, летом 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за то, что он подписал контракт с ЦСКА при наличии действующего соглашения с «Филадельфией Флайерз».

Ранее Яремчук рассказал о своей реакции на смерть бывшего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.