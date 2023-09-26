Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Витязя»: радует, что ФХР смогла отстоять Федотова

Форвард «Витязя»: радует, что ФХР смогла отстоять Федотова
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук рассказал о возвращении голкипера ЦСКА Ивана Федотова к играм КХЛ.

«Меня радует, что международная федерация не применила жёстких санкций по отношению к Федотову, и ФХР смогла его отстоять. Это позитивный момент. Здорово, что Федотов отслужил, вернулся и снова играет. Дай бог, чтобы вернулся на свой прежний уровень. Думаю, через игры он наберёт форму. Тем более что в ЦСКА ему точно сможет помочь оборона», — заявил Яремчук в интервью Metaratings.ru.

Напомним, летом 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Федотова на четыре месяца за то, что он подписал контракт с ЦСКА при наличии действующего соглашения с «Филадельфией Флайерз».

Ранее Яремчук рассказал о своей реакции на смерть бывшего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

Материалы по теме
Нападающий «Витязя» Яремчук: когда узнал о смерти Амирова, сидел за столом и плакал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android