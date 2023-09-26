Нападающий «Витязя» Яремчук: когда узнал о смерти Амирова, сидел за столом и плакал

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук рассказал о своей реакции на смерть бывшего форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.
«Что касается Родиона – не то, чтобы мы друзьями были. Но всё равно, все друг друга плюс-минус знают. Если честно, дома сидел, когда увидел новости, начал в соцсетях везде проверять. К «Салавату» в первую очередь зашёл. Потому что увидел сперва новость у другого источника, потом уже зашёл на официальные клубные ресурсы, нашёл подтверждение. Честно говоря, был один в квартире, сидел за столом и плакал. Так грустно было, потому что парень очень перспективный. И как о человеке многие о нём хорошо отзываются.
В принципе, плохих слов вообще о нём не слышал. Конечно, очень жаль, что его с нами нет, но такова жизнь, наверное. Так бывает, ничего с этим не поделаешь. Много людей страдают от таких заболеваний, которые пока не лечатся», – сказал Яремчук в интервью Metaratings.ru.
Родион Амиров ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен ушёл из жизни из-за опухоли головного мозга.
- 26 сентября 2023
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