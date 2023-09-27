«Люди иногда фальшивы, но больше позитива во всём». Барулин — о жизни в Швеции

Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал об отличии жизни в Швеции и России.
«В чём главное отличие шведского быта от российского? Совсем другая ментальность. Люди иногда фальшивы, может быть, но больше улыбаются, больше позитива во всём — в спорте, жизни. Приходишь в торговый центр — все более открыты, позитивны. Здесь чисто, культурно, красиво — нет бедного класса, так скажем. Конечно, шведская экономика считается одной из ведущих.
Чем северный менталитет отличается от нашего? Они более размеренный образ жизни ведут. С финансами у всех более-менее стабильно и нормально, люди знают, что они ходят на работу, идёт повышение стажа, зарплаты и уровня жизни, идёт шаг за шагом. После девяти становится гораздо тише, люди рано встают, рано ложатся, в Европе есть такое.
Сам город большой, симпатичный, зелёный, есть всё, что нужно для жизни. Население — примерно сто тысяч, но для Швеции это считается большим городом, тут есть и дискотеки, и ночные клубы. Когда поздно возвращаемся с поездки, видим, что молодёжь гуляет», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Барулиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 сентября, в 18:00.
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