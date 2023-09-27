Барулин — о третьей шведской лиге: некоторые одноклубники работают в компаниях родителей

Бывший голкипер сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал об уровне хоккея в чемпионате.

«Каков уровень третьей шведской лиги? В Швеции хоккей построен так, что ты можешь подняться наверх из любой лиги, поэтому команды каждый год стремятся совершенствовать составы и свою игру. Вторая, третья и четвёртая лига в Швеции примерно одинакового уровня, но в Оллсвенскане все команды профессиональные, а в нашей лиге есть полупрофессиональные.

При этом уровень хоккея от этого не страдает, ребята приходят после работы, каждый день точно так же тренируются и ходят в зал. Это очень интересно, это новый опыт, можно посмотреть с новой стороны на наш и европейский хоккей. Где работают одноклубники? Кто как. Молодые ребята учатся на юристов, кто-то работает в компании родителей, по-разному здесь», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Константином Барулиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 27 сентября, в 18:00.