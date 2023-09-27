Экс-вратарь сборной России: раньше не было школы, тренеров вратарей назначали номинально

Бывший голкипер сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал о национальной школе вратарей.

«Как иностранные тренеры повлияли на нашу школу вратарей [в начале и середине 2000-х]? Как таковой у нас и не было вратарской школы тогда. Если не брать школу Третьяка, то большинство команд назначало тренеров вратарей лишь номинально. Даже в «Спартаке», когда я пришёл, у нас не было такого тренера. В СКА, когда я туда пришёл в 19 лет, его тоже не было. Не знаю, почему было так — может, было завязано на финансах, может быть, не хотели идти на эту должность ребята, которые заканчивали играть.

Шаг за шагом появились наши ребята — Олег Шевцов работал с нами в «Химике», например. Потом и Дмитрий Ячанов, и Егор Подомацкий, и многие другие стали работать — у нас это только развивалось. У европейцев это шло уже с детских команд, они наработали опыт и больше у нас ценились. Наши специалисты учились у них — но зато посмотрите, какой у нас появился багаж опыта. Ячанов, Рашит Давыдов, Николай Хабибулин — просто прекрасные специалисты. Сергей Наумов и в ЦСКА, и в «Локомотиве» столько ребятам давал, вырастил много хороших голкиперов. Сейчас наша школа вратарей ценится во всём мире», — сказал Барулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.