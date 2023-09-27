Ахтямов рассказал о своей первой игре за «Ак Барс» в стартовом составе в новом сезоне

Вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (2:3). Голкипер принял участие во втором поединке в лиге в нынешнем сезоне, но в предыдущей встрече с «Салаватом Юлаевым» сыграл только 1 минуту 42 секунды. Против минчан же 21-летний Ахтямов провёл на площадке 57 минут 56 секунд. Вратарь начинал сезон в фарм-клубе казанцев в ВХЛ — «Нефтянике» из Альметьевска.
«Была упорная игра, хорошие впечатления, но жалко, что проиграли. Будем работать, двигаемся дальше. Что говорили ребята до матча и во время игры? Благодарен им за поддержку. До игры, во время и после все поддерживали, слышал только хорошие слова. По игре они мне очень помогали. Какой настрой перед «Торпедо»? Боевой. Сейчас проанализируем последнюю игру, разберём видео и приступим к подготовке», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Ахтямова.
До этого сезона Ахтямов сыграл в КХЛ только четыре матча в 2020-2021 годах. В составе молодёжной сборной России он становился серебряным призёром ЧМ-2021. Два других голкипера «Ак Барса» Тимур Билялов и Амир Мифтахов получили травмы и не поехали с командой на выездную серию.
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