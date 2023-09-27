Защитник «Ак Барса» Адамчук рассказал о драке со Смитом

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук подвёл итоги гостевого матча с минским «Динамо» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Что не получилось у «Ак Барса»? Не хватило забитых голов. Почему после гола на 1-й минуте дальнейшая игра команды не сложилась? Соперник чуть-чуть перестроился.

Что можно сказать о драке с Джемелом Смитом? Ничего особенного, был бросок после сирены, случилась заварушка. Чуть-чуть захлестнули эмоции.

Чем этот поединок отличался от игры в Казани? Ничем. «Динамо» – быстрая, агрессивная команда. Где-то мы играли правильно, где-то – нет. Пропустили ненужные голы. Будем готовиться к следующей игре. Что нужно сделать для победы над «Торпедо»? Плотно играть, забивать голы, не давать сопернику атаковать», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Адамчука.