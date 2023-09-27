Мухамадуллин и Любушкин набрали первые очки за свои клубы в предсезонном матче

Сегодня, 27 сентября, в рамках предсезонного матча «Сан-Хосе Шаркс» проиграл на своей площадке «Анахайм Дакс». Встреча в арене «Эс-Эй-Пи-центр» завершилась счётом 2:4 (0:3, 1:0, 1:1).

File not found.

За «Сан-Хосе Шаркс» забитыми шайбами отличились Вильм Эклунд и Марк-Эдуард Власик. На счету российского защитника Шакира Мухамадуллина голевая передача.

В составе «Анахейм Дакс» забили Бретт Лисон, Олен Целльвегер, Эндрю Агоццино и Сэм Кэррик. А также ассистом отметился россиянин Илья Любушкин.

Новый сезон НХЛ 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча.

В 0:30 по московскому времени в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» стартует встреча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». В 3:00 мск начнётся матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». В 5:30 мск состоится стартовое вбрасывание во встрече между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.