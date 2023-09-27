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«Он боец и воин». Овечкин высказался о своём одноклубнике Иване Мирошниченко

«Он боец и воин». Овечкин высказался о своём одноклубнике Иване Мирошниченко
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал совместную игру с нападающим Иваном Мирошниченко.

«Его взяли на драфте, он умелый парень… Он боец и воин. Мирошниченко – немного застенчивый парень. Самое главное, что мы помогаем ему здесь чувствовать себя комфортно. Потому что, когда я только пришёл в НХЛ, вся команда помогала мне чувствовать себя отлично.

Я уверен, что у Мирошниченко есть всё необходимое, чтобы быстро адаптироваться в лиге. Иван должен быть готов к бою, потому что он воин, это все знают. Очевидно, ему потребуется время, чтобы привыкнуть к хоккею в НХЛ, однако сейчас я вижу его отличное катание и великолепный бросок. Уверен, что он будет становиться всё лучше и лучше», — приводит слова Овечкина The Hockey News.

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