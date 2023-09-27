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В звено к Овечкину добавили Мирошниченко на тренировке «Вашингтона»

В звено к Овечкину добавили Мирошниченко на тренировке «Вашингтона»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери пробует новые сочетания в звеньях команды. Так, к капитану «столичных» Александру Овечкину и Никласу Бекстрёму добавили российского правого крайнего Ивана Мирошниченко. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер в своём «твиттере». Ранее место на правом фланге атаки занимал Ти Джей Оши.

Состав группы «А» выглядит следующим образом:

Овечкин — Бекстрём — Мирошниченко;
Макмайкл — Кузнецов — Уилсон;
Снивли — Дауд — Оши;
Кристалл — Сгарбосса — Дюбе — Суздалев.

Сандин — Карлсон;
Хеман-Актелль — Алексеев;
Йохансен — Иорио;
Лейверманн — Дэй.

Линдгрен;
Шепард;
Гибсон.

Ранее журналист Сэм Фелс в статье на сайте Deadspin оценил, как погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ влияет на «Вашингтон Кэпиталз».

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