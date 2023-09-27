«Много проплаченной прессы». Ротенберг ответил на вопрос о судействе матчей СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:0).

«Хочу отметить арену. Мы здесь первый раз играем, замечательная атмосфера. Здорово, что у нас появляются такие арены. В такой атмосфере очень приятно играть. Сыграли солидную игру. Не дали ничего сделать сопернику. Выполнили установку. Самоотверженно сыграли, ловили шайбы на себя. В атаке сыграли похитрее, как мы и просили. Есть над чем работать, не всем довольны.

Хайруллина подменил Синяткин? Он очень хорошо себя проявил в первом тренировочном лагере в июле. Он по тренировочному процессу один из лучших наших игроков. Я не удивлён, что он так здорово вошёл. Получил сегодня много игрового времени, здорово сыграл, мог забить. Над завершением поработаем вместе. Очень интересный игрок. Физически очень хорошо подготовлен. Катается здорово. За счёт работоспособности и желания выигрывает конкуренцию у других наших лимитчиков.

Судьи стали лояльнее к СКА? Здесь не надо искать околохоккейных вещей. Судьи делают свою работу. Там чистые удаления. Наши ребята сыграли дисциплинированно. Судьи — часть хоккея. Да, я иногда могу высказать правду… Правда нужна всегда. Нужно открыто разговаривать. Бывают в прессе разные интриги. Интриги мадридского двора в прессе. Много проплаченной прессы на сегодняшний день. Нужна пресса, которая будет честно разбирать игру по хоккейным компонентам. Тогда мы все будем в плюсе. Пресса тоже часть игры. Мы все вместе делаем этот продукт. Мы надеемся, что все вместе сможем вывести хоккей на новый уровень. Появляются новые команды, которые обыгрывают лидеров. Посмотрите на их тактику, разберите компоненты, почему эти команды здорово играют», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.