Прохоркин — об игре СКА: соперник играл грязно, но это, видимо, сегодня допускалось

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин прокомментировал поражение от СКА (0:3).
«Матч похож на игру в Питере? Вообще не похож. Другая игра.
СКА играл грязно? Грязно, но это, видимо, сегодня допускалось. С нашей стороны нельзя было трогать, с другой стороны… Наверное, можно так играть. Это уже не ко мне вопрос.
Принципиальный матч для меня? Да нет, какой принципиальный матч? Я уже в стольких клубах поиграл. Для меня принципиальна просто каждая игра, а не то, кто соперник.
Слабый первый период? Да не особо слабый. Они бежали. У них большой состав. У нас четвёртая игра была дома, мы много сил отдали с «Динамо» — они ведь лидеры чемпионата. Мы много сил потратили. Поэтому вязкий хоккей сегодня был. Лёд немножко подвёл, разваливался к третьему периоду. Вязкий хоккей начался, они тоже ничего не создавали, просто бегали, давили и бросали. Выбивали силы наши, которых было немного», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
- 27 сентября 2023
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