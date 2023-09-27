Главный тренер «Сибири» Немировски рассказал об отменённой шайбе в ворота СКА

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение от СКА (0:3) и рассказал об отменённой шайбе сибиряков.

«Соперник очень здорово вышел, в первом периоде инициативу держали. У них большинство было. Потом игра чуть-чуть поменялась. Сейчас самое главное — готовиться к поездке.

Лучший матч от Андреоффа? Думаю, он уже адаптироваться. Он последние игры болел, но играл через это. Думаю, чувствовал себя сегодня лучше. Видно было продвижение.

Во втором периоде не хватило на завершении? Всегда хочется забивать. Пару моментов были, давление, шайба почти на линии. Ребята пытались всё это делать, но шайба не зашла.

Дебют Назарова? Он много не играл. Удаление заработал в конце. Первая игра в новой системе. Энергию принёс в команду. Ему легче через игры набирать форму.

Судьи объяснили отменённый гол? Там спору нет: судья свистел сразу. Гол могли посмотреть, если бы судья не свистнул: такие правила. Но сразу был свисток. Высоко поднятой клюшки не было. Это всё быстро происходит. По правилам судья всё правильно сделал. После свистка просмотра не может быть.

Стоит ли на выезде ждать Короткова? Я думаю, его не будет в поездке. Очень не хватает его скорости», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.