The Hockey Writers: Сорокин станет обладателем «Везина Трофи» в новом сезоне НХЛ

Журналист Майк Финк в статье на портале The Hockey Writers заявил, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин станет обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона-2023/2024.

«Айлендерс» понадобится, чтобы он провёл в стартовом составе не менее 60 игр, чтобы попасть в плей-офф, и они будут во многом полагаться на него, как и в прошлом сезоне. Если Сорокин продолжит играть на высоком уровне, ожидайте, что он впервые в своей карьере заберёт трофей домой», — написано в статье.

В минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.

Напомним, Сорокин занял 21-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги.