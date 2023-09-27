The Hockey Writers: Сорокин станет обладателем «Везина Трофи» в новом сезоне НХЛ

Журналист Майк Финк в статье на портале The Hockey Writers заявил, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин станет обладателем «Везина Трофи» как лучший голкипер сезона-2023/2024.
«Айлендерс» понадобится, чтобы он провёл в стартовом составе не менее 60 игр, чтобы попасть в плей-офф, и они будут во многом полагаться на него, как и в прошлом сезоне. Если Сорокин продолжит играть на высоком уровне, ожидайте, что он впервые в своей карьере заберёт трофей домой», — написано в статье.
В минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.
Напомним, Сорокин занял 21-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги.
- 27 сентября 2023
-
19:24
-
19:16
-
19:09
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:46
-
18:43
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
18:14
-
18:00
-
17:39
-
17:20
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:37
-
16:31
-
16:21
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
12:55
-
12:40