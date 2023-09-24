Илья Сорокин занял 21-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 21-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «твиттер» NHL Network. Рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами.
Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков лиги, а российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 32-е место.
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