Илья Сорокин занял 21-е место в списке лучших действующих игроков НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин занял 21-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «твиттер» NHL Network. Рейтинг составляется аналитиками, ведущими эфира и экспертами.

Напомним, в минувшем сезоне россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков. По итогам сезона Сорокин попал в тройку кандидатов на «Везина Трофи» и уступил только Линусу Улльмарку.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 30-е место в рейтинге лучших 50 действующих игроков лиги, а российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 32-е место.