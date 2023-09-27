Рябыкин: СКА действовал аккуратно, это помогло сыграть «на ноль»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин поделился своим мнением о матче между «Сибирью» и СКА, завершившемся победой армейцев со счётом 3:0.

«В принципе, вряд ли кто-то сомневался, что СКА преодолеет сложности и включится в гонку за самые высокие места. Сегодня в Новосибирске петербуржцы выглядели очень солидно – даже в безголевом первом периоде впятеро перебросали соперника, который пару дней назад, на минуточку, обыграл лидера Запада.

Конечно, нельзя не отметить молодого вратаря Плешкова, который провёл дальневосточный выезд просто феноменально, пропустил всего один гол в трёх играх. Ну и важным фактором стала дисциплина. Непривычно видеть, что СКА по числу удалений идёт на третьем месте с конца – не случайно Роман Ротенберг неоднократно повторял, что нужно что-то делать с фолами. Сегодня гости действовали намного более аккуратно, это очень помогло сыграть «на ноль».

Но основная причина победы всё-таки правильная тактика и хорошая физика, без этих двух слагаемых выигрывать в КХЛ очень непросто. Было видно, что в третьем периоде СКА порой играл в равных составах как будто в большинстве – а это всё идёт от готовности, от работы ног. Если ноги не бегут, тебе ничто не поможет», — сказал Рябыкин «Чемпионату».