Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал перевод Мирошниченко в звено к Овечкину

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал про перевод нападающего Ивана Мирошниченко в звено к Александру Овечкину.
«Система и структура? Это неважно. Я не хочу, чтобы Мирошниченко слишком много думал об этом. Я хочу увидеть, как он выйдет и будет работать изо всех сил. Хочу посмотреть на его катание.
Да, он почти всю карьеру играл на левом фланге, но его место в звене Ови важнее позиции», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Напомним, «Вашингтон» задрафтовал Мирошниченко под общим 20-м номером первого раунда в 2022 году. В мае нападающий покинул «Авангард» и заключил соглашение со «столичными» на три года. В сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги 19-летний форвард принял участие в 26 встречах за омскую команду, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.
- 27 сентября 2023
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