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«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Амур» по буллитам

«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Амур» по буллитам
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В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На 18-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Наиль Якупов с передач Михаила Сидорова и Энтони Камары удвоил преимущество хозяев. На 11-й минуте периода Дмитрий Шевченко с передач Егора Коршкова и Кэмерона Ли сократил отставание в счёте. Менее чем через минуту Ян Дрозг с передач Якова Рылова и Ивана Мищенко восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Владимира Брюквина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 2
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Сетдиков (Дергачёв, Белозёров) – 17:22 (5x4)     2:0 Якупов (Сидоров, Камара) – 23:33 (5x5)     2:1 Шевченко (Коршков, Ли) – 30:56 (5x3)     2:2 Дрозг (Рылов, Мищенко) – 31:27 (5x4)     3:2 Брюквин – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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