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«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Амур» по буллитам

В Нижнекамске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На 18-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Наиль Якупов с передач Михаила Сидорова и Энтони Камары удвоил преимущество хозяев. На 11-й минуте периода Дмитрий Шевченко с передач Егора Коршкова и Кэмерона Ли сократил отставание в счёте. Менее чем через минуту Ян Дрозг с передач Якова Рылова и Ивана Мищенко восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Владимира Брюквина.

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