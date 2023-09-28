12 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Филадельфию»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Симон Хольмстрём и Жюльен Готье. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 12 сейвов. Российский нападающий Руслан Исхаков не отметился результативными действиями.
В составе «Филадельфии» отличился Райан Пилинг.
В следующем матче «Айлендерс» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Филадельфия» проведёт матч с «Бостон Брюинз». Оба матча пройдут 30 сентября.
Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».
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