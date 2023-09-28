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Антипин: «Трактор» проигрывает много третьих периодов, и из-за этого матчей

Антипин: «Трактор» проигрывает много третьих периодов, и из-за этого матчей
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Защитник «Трактора» Виктор Антипин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:5). В этой игре хоккеист забросил первую шайбу своей команды. После двух периодов встречи счёт был равным 3:3 — уфимцы забили ещё два гола в третьей двадцатиминутке.

«Сегодня допустили собственные ошибки, которые привели к голам. А так, была хорошая, результативная игра с обеих сторон. «Трактору» пока не хватает целостной игры? Мы много проигрываем третьих периодов, и из-за этого матчей. Разбираемся. Была ли у меня дополнительная мотивация забить «Салавату»? Конечно, важно забивать и помогать команде разными способами. Сегодня удалось отличиться в большинстве», — приводит официальный сайт КХЛ слова Антипина.

«Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции. На счету команды 12 очков после 12 матчей.

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