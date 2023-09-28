Кулёмин — о дубле в ворота «Трактора»: смогли найти взаимодействие с Шаровым и Пименовым

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин подвёл итоги матча с «Трактором» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой встрече он забил два гол и отдал одну передачу.

«Мы поговорили с ребятам после второго периода, что так играть нельзя. Нужно возвращаться к тому, что мы делали в начале матча. Перехватили инициативу, начали играть активно. Ещё начало сезона, тренеры пробуют разные сочетания; у кого-то получается, у кого-то пока нет. В этом матче с Шаровым и Пименовым мы смогли найти взаимодействие», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кулёмина.

37-летний форвард провёл свой четвёртый матч в нынешнем сезоне. В предыдущих играх на его счету были один гол и одна передача.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции. На счету команды 12 очков после 10 матчей.