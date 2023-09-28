Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кулёмин — о дубле в ворота «Трактора»: смогли найти взаимодействие с Шаровым и Пименовым

Кулёмин — о дубле в ворота «Трактора»: смогли найти взаимодействие с Шаровым и Пименовым
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин подвёл итоги матча с «Трактором» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ. В этой встрече он забил два гол и отдал одну передачу.

«Мы поговорили с ребятам после второго периода, что так играть нельзя. Нужно возвращаться к тому, что мы делали в начале матча. Перехватили инициативу, начали играть активно. Ещё начало сезона, тренеры пробуют разные сочетания; у кого-то получается, у кого-то пока нет. В этом матче с Шаровым и Пименовым мы смогли найти взаимодействие», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кулёмина.

37-летний форвард провёл свой четвёртый матч в нынешнем сезоне. В предыдущих играх на его счету были один гол и одна передача.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции. На счету команды 12 очков после 10 матчей.

Материалы по теме
Форвард «Салавата» Шаров — о своей результативности: понял, что надо играть гораздо проще
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android