Никита Задоров набрал первое очко за «Калгари Флэймз» в предсезонном матче с «Джетс»

Сегодня, 28 сентября, в рамках предсезонного матча «Виннипег Джетс» проиграл на своей площадке «Калгари Флэймз». Встреча в арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (Б) (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
За «Калгари Флэймз» забитыми шайбами отметились Драйдер Хант, Коннор Зари и Эндрю Манджапане. На счету российского защитника Никиты Задорова голевая передача.
В составе «Виннипег Джетс» забили Дженсен Харкинс и Паркер Форд.
Новый сезон НХЛ 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».
Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.
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