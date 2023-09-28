Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Задоров набрал первое очко за «Калгари Флэймз» в предсезонном матче с «Джетс»

Никита Задоров набрал первое очко за «Калгари Флэймз» в предсезонном матче с «Джетс»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, в рамках предсезонного матча «Виннипег Джетс» проиграл на своей площадке «Калгари Флэймз». Встреча в арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 2:3 (Б) (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

За «Калгари Флэймз» забитыми шайбами отметились Драйдер Хант, Коннор Зари и Эндрю Манджапане. На счету российского защитника Никиты Задорова голевая передача.

В составе «Виннипег Джетс» забили Дженсен Харкинс и Паркер Форд.

Новый сезон НХЛ 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
28 сентября 2023, четверг. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 3
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Харкинс (Форд, Чисхольм) – 07:28 (5x5)     1:1 Хант (Уигар, Руни) – 19:38 (4x4)     2:1 Форд (Нидеррайтер) – 43:20 (5x4)     2:2 Зари (Задоров, Истерли) – 52:56 (5x4)     2:3 Манджапане – 65:00    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android