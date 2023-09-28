«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме, Андрей Кузьменко отдал голевой пас

Сегодня, 28 сентября, в предсезонном матче «Эдмонтон Ойлерз» обыграл на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

За «Эдмонтон» забитыми шайбами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс и Коннор Макдэвид.

В составе «Ванкувера» единственную шайбу забил Куинн Хьюз с передачи российского нападающего Андрея Кузьменко.

Новый сезон НХЛ — 2023/2024 стартует в ночь с 10 на 11 октября. В первый игровой день состоятся три матча. Первая встреча пройдёт между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз». Затем состоится игра между «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». И завершит первый игровой день матч между «Вегас Голден Найтс» и «Сиэтл Кракен».

Заключительные матчи регулярного чемпионата НХЛ сезона-2023/2024 пройдут в ночь с 18 на 19 апреля 2024 года.