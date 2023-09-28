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Трое россиян возглавили список лучших вратарей НХЛ по версии игры NHL 24 от EA Sports

Стали известны рейтинги вратарей в NHL 24, сообщается на официальном сайте EA Sports.

Лучшим вратарём НХЛ по версии EA Sports является российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский, который единственный добрался до рейтинга 93. Второе место разделили ещё два россиянина — голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин (92) и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин (92). Далее расположился вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк с рейтингом 91. Пятёрку лучших замкнул голкипер «Бостона» Линус Улльмарк (90).

Ещё три российских вратаря — Сергей Бобровский, Александр Георгиев и Илья Самсонов — получили рейтинг 86.

Фото: EA Sports

Напомним, ранее стали известны рейтинги полевых игроков, где лучшим левым нападающим среди россиян стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с рейтингом 93.