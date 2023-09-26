Стали известны рейтинги российских крайних нападающих в NHL 24

Стали известны рейтинги ряда российских хоккеистов в NHL 24, сообщается на официальном сайте EA Sports.

Пока что данные есть только по вингерам. Так, лучшим из россиян среди левых крайних нападающих стал Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» — 93. Хлебушек второй по рейтингу среди игроков своего амплуа, сразу после Мэттью Ткачука (94). Четвёртым стал Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» (92), пятым — Александр Овечкин (91).

Среди правых нападающих лучшим среди россиян стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 94. Он занял второе место — после Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» (95). Шестым стал Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» (89), девятым — Павел Бучневич из «Сент-Луис Блюз» (88), 19-м — Владимир Тарасенко из «Оттавы Сенаторз» (86).