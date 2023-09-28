Макдэвид отреагировал на слова Кросби о том, что Коннор может набрать 170 очков за сезон

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на высказывание нападающего Сидни Кросби о том, что капитан «Ойлерз» может набрать 170 очков за сезон. В концовке прошлого сезона нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль заявил, что Макдэвид может легко забивать по 60 голов за сезон.

«Это круто, когда такие игроки говорят о тебе такое, но цифры на данный момент не имеют никакого значения для меня. Очевидно, что мы как команда хотим показывать результат и выигрывать матчи. Это главное», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В последний раз в НХЛ отметку в 170 очков за сезон преодолевал легендарный нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье. В сезоне-1988/1989 «Супер Марио» набрал 199 (85+114) очков в 76 играх.