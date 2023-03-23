«Он особенный игрок, я счастлив за него». Драйзайтль поздравил Макдэвида с 60-м голом

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поздравил своего партнёра по команде Коннора Макдэвида, который забросил 60-ю шайбу в матче с «Аризоной» (4:3 ОТ).
«Я сказал ему летом, что нет причин, почему он не может забить 60 голов. Он особенный хоккеист и создает очень много возможностей для гола. Я очень рад за него и горжусь им.
Это довольно редкое событие, в этой лиге очень сложно забивать. Он забил 60 голов, а впереди ещё 10 игр регулярного чемпионата. Он просто особенный игрок», — цитирует Драйзайтля журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своём аккаунте в соцсети.
Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке по скорости достижения 60 голов за сезон. Рекорд по голам в XXI веке принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который забросил 65 шайб в сезоне-2007/2008. В текущем сезоне «Эдмонтону» осталось провести 10 матчей.
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